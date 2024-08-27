Сбили все, что летело: Попко рассказал, как Киев отбивался от комбинированной атаки

Столицу атаковали как "шахеды", так и ракеты.

Ночью оккупанты нанесли комбинированный, ракетно-дроновой удар по Украине. Они применили ударные БпЛА, баллистические, крылатые и аэробаллистические ракеты.

Как сообщил начальник Киевской МВА Сергей Попко, в Киеве воздушная тревога с начала суток объявлялась 4 раза и длилась суммарно более 5 часов. Сначала она была из-за атаки дронов, которые заходили на город волнами и с разных направлений.

Около трех ночи россияне подняли несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. "Крылатые ракеты Х-101 с этих бортов атаковали Киев около 5 утра... В целом силы и средства противовоздушной обороны с начала суток уничтожили вокруг Киева около полутора десятков ударных дронов и несколько ракет. Все, что летело на столицу Украины - уничтожено", - констатировал Попко.

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По данным оперативной сводки в лесопарковых зонах Днепровского и Деснянского района зафиксировано падение обломков. В результате чего возникли очаги возгораний лесной подстилки. Некоторые уже ликвидированы, остальные - локализованы. "Информация о пострадавших не поступала. В столице - без разрушений", - добавил глава КГВА.

Ночная комбинированная атака на Украину

РФ уже второе утро подряд наносила массированный комбинированный удар по территории Украины. Вслед за десятками дронов-камикадзе, которые терроризировали украинцев еще с ночи, оккупанты рано утром запустили ракеты, из-за чего по всей стране объявляли воздушную тревогу. В 7:11 в Киевской ОГА сообщили, что столица отражает комбинированную ракетно-пушечную атаку врага. "Зафиксировано падение обломков на лесопарковую зону в Днепровском районе города. В результате чего возник пожар лесной подстилки", - сообщили там.

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