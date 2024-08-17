Бывший руководитель немецкой разведки Аугуст Ханнинг заявил, что Польша причастна к подрыву газопроводов "Северный поток". Польский премьер Дональд Туск гневно отреагировал в своих соцсетях.
"Всем инициаторам и меценатам Северного потока 1 и 2. Единственное, что вам сегодня стоит сделать по этому поводу - извиниться и молчать", - написал он на платформе Х.
Вице-премьер-министр - министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский в комментарии Polsatnews высказал предположение, что заявления бывшего сотрудника немецкой разведки "вдохновлены Москвой" и направлены на дестабилизацию стран НАТО.
"Это звук российской дезинформации. Или ею это вдохновляется (...) По моему мнению, все направления, которые указывают на то, откуда возникли проблемы с "Северным потоком", идут из Москвы", - сказал министр.
Подрыв "Северных потоков": последние новости
Как писал УНИАН, на днях немецкие СМИ сообщили о выдаче в Германии ордера на арест украинца по делу о подрыве "Северного потока" и сейчас он в розыске. Также утверждалось, что подозреваемыми в подрыве газопровода есть еще двое граждан Украины, которые якобы участвовали в операции как водолазы.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг причастность Киева к подрыву "потоков" и пояснил, что у Украины просто не было для этого необходимых ресурсов. Как отметил Подоляк, такой акт может быть осуществлен только при наличии больших технических и финансовых ресурсов, и обладала всем этим во время подрыва только Россия.