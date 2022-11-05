Враг понял, что ему не удержать Херсон, полагают в Офисе президента.

Оккупанты не покидают временно захваченную часть Херсонской области, враг пытается сделать линию фронта более плотной, чтобы украинским войскам было труднее при наступлении.

Противники поняли, что им не удержать Херсон, рассказал советник Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

"…они (захватчики - Ред.) немного сдвинулись с позиций (в Херсонской области - Ред.) действительно, потому что их задача - уменьшить линию фронта, сделать более компактной… и при этом стать на более выгодные рубежи для обороны и сделать оборону более плотной… то есть более трудной для нас при наступлении", - поделился он.

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Армия Украины в результате контрнаступления, о начале которого стало известно в конце августа, уже освободила в Херсонской области свыше 80 населенных пунктов.

В американском Институте изучения войны (ISW) полагают, что враги способны спровоцировать наводнение, чтобы прикрыть свое отступление с территории региона. Противники утверждали, что Киев готовит удары по мирному населению и даже проводили массовую "эвакуацию".

В украинской армии 21 октября сообщили, что захватчики пытаются прикрыть гражданскими перемещение своей техники паромными переправами.

В Херсонской областной военной администрации позже поделились, что вражеская "эвакуация" завершилась после того, как украинская артиллерия очень мощно отработала - возле Антоновского моста были поражены баржи и катера, которые использовали оккупанты.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк предупредила, что враги делают вид отступление с правого бережья Херсонской области, чтобы устроить провокацию и обвинить нашу армию в обстреле мирных людей.

В ISW полагают, что враг на части северо-запада региона, вероятно, занимается созданием условий для контролируемого отступления.

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