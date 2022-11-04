Топливо, вытекающее из поврежденных судов, направляется в сторону заповедной зоны природного парка "Нижнеднепровский".

Российские оккупанты создали экологическую катастрофу из-за подрывов судов, из которых вытекают тонны горючего и направляются в дельту Днепра.

Они направляются в сторону заповедной зоны национального природного парка "Нижнеднепровский", сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"В результате варварской стратегии массированных взрывов плавсредств и судов, находящихся у пристаней и причалов Днепра и притоков, оккупанты создали колоссальную экологическую угрозу. Тонны горючего, вытекающие из поврежденных судов, сейчас направляются по течению в дельту Днепра, в сторону заповедной зоны Национального природного парка "Нижнеднепровский", - сказал он.

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По его словам, противник продолжает вести оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи, проводит инженерно-фортификационное оборудование позиций на левом берегу Днепра и заставляет жителей окрестных населенных пунктов покинуть места своего проживания на правом. При этом оккупанты продолжают ограничивать использование плавсредств и доступ к берегу.

"Враг не прекращает использовать тактику "живого щита" путем размещения подразделений в учреждениях социальной инфраструктуры, в густонаселенных жилых районах, частных дворах и домах", - отметил Назаров.

Парк "Нижнеднепровский"

Речь идет о природоохранной территории в Херсонской области.

Парк расположен на территории Бериславского, Белозерского, Голопристанского и Олешковское районов, Херсона и Новой Каховки.

Территория "Нижнеднепровского" - одна из самых ценных природных пойменно-литоральных комплексов в Европе.

В дельте Днепра и на прилегающих территориях сохранились типичные и редкие сообщества пойменных лесов, болот, лугов, песчаных степей, степных склонов Днепра и балок, обнажений горных пород, в том числе 12 редких типов растительности, которые включены в Зеленую книгу Украины.

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