Уже известно, сколько погибло.

В Херсонской области российские военные атаковали машины, в которых находились гражданские люди, уже известно о жертвах.

Об этом сообщил начальник Херсонской военной администрации Александр Прокудин. По его словам, оккупанты реализовали обстрел между населенными пунктами Садовое и Антоновка.

"Это произошло на дороге, что между населенными пунктами Садовое и Антоновка. По предварительной информации, в результате обстрела погибли двое мужчин. Ориентировочно, им было по 40 лет", - рассказал чиновник.

Также в ОВА уточнили, что за минувшие сутки, по состоянию на 06:00 сегодняшнего утра, из-за российской агрессии также погиб человек, еще 5 - получили ранения.

Среди пострадавших - житель Красного Маяка - 82-летнего мужчину российские войска атаковали с беспилотника. Из-за сброса взрывчатки он получил взрывную травму и ранение предплечья.

"Вчера захватчики обстреливали Берислав, Шевченковку, Крещеновку, Антоновку, Станислав, Широкую Балку, Осокоровку, Днепровское, Михайловку, Качкаровку, Бургунку, Республиканец, Одрадокаменку, Садовое, Кизомыс, Приднепровское, Шляховое и город Херсон", - сообщил Прокудин.

Также враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области - повреждены 2 многоэтажки, 8 частных домов. Также были зафиксированы попадания в админздание, дошкольное учебное заведение, припортовую инфраструктуру и автомобиль.

Последние обстрелы Херсонской области

Напомним, 18 марта находились под вражеским артиллерийским огнем населенные пункты и акватории Очаковской и Куцурубской общин на Николаевщине. Враг семь раз обстрелял из артиллерии Херсон.

Также под обстрелами были Бургунка, Львовское, Ивановка, Никольское, Новотягинка, Понятовка, Садовое, Токаревка, Томина Балка и Тягинка на Херсонщине. Огнем артиллерии повреждены многоэтажки, элеватор и гражданский автомобиль.

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