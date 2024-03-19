Враг не прекращает аэроразведку вдоль линии соприкосновения и в акватории Черного моря.

На Херсонщине и в Запорожском регионе стало меньше почти на 170 российских захватчиков.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, несмотря на контрбатарейную борьбу, враг системно пытается выбить подразделения ВСУ с занятых позиций. Это происходит как в районе плацдармов левобережья, так и в Запорожской области. В частности, за последние сутки противник совершил три попытки штурмов на левобережье Днепра и девять - в районах Роботино и Приютного Запорожской области.

"Оккупанты преимущественно действовали группами до отделения, без поддержки бронетехники. Понеся потери, отошли на исходные позиции", - рассказали в ВСУ.

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Украинские защитники нанесли огневое поражение по местам дислокации врага, его огневым позициям и тылам. В течение суток получено подтверждение, что благодаря действиям Сил обороны на левобережье и в Запорожской области уменьшилось на 169 оккупантов, танк, шесть пушек, два комплекса радиоэлектронной борьбы, 18 единиц автобронетехники.

Корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют, ракетоносители уже месяц не выходят из пункта базирования. В то же время не прекращается вражеская аэроразведка, как вдоль линии соприкосновения, так и в акватории Черного моря. В частности, ночью в Одесской области уничтожены три вражеских беспилотных разведчика типа Zala.

"Давят оккупанты и артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов разных типов. В течение боевых суток враг, продолжая тактику точечных ракетных ударов, применил крылатые авиационные ракеты, направив их с тактической авиации по территории Широковской громады в Запорожье выпустил крылатые ракеты. Обошлось без потерь среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

По Роботино и Малой Токмачке агрессор продолжает применять управляемые авиабомбы - зафиксировано четыре случая.

Прифронтовые территории Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей системно атакуют российские дроны. В течение суток состоялось 156 пусков FPV-дронов, шесть ударов БпЛА типа "Ланцет", с дронов различных модификаций захватчики сбросили 219 осколочных боеприпасов. В результате в Никополе Днепропетровской области повреждена автозаправочная станция.

"Находились под вражеским артиллерийским огнем населенные пункты и акватории Очаковской и Куцурубской громад на Николаевщине. Враг семь раз обстрелял из артиллерии Херсон. Также под обстрелами были Бургунка, Львовское, Ивановка, Никольское, Новотягинка, Понятовка, Садовое, Токаревка, Томина Балка и Тягинка на Херсонщине. Огнем артиллерии повреждены многоэтажки, элеватор и гражданский автомобиль", - рассказали в Силах обороны юга.

В Запорожье артиллерийским обстрелам подверглись Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Приморское, Орехов, Вербово, Новоданиловка, Чаривне, Темировка, Новодаровка, Омельник и Каменское. Гражданское население не пострадало, но повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Дважды враг направил огонь артиллерии по Никополю. Также на Днепропетровщине агрессор обстрелял Выщетарасовку, Ильинку, Марьевку и Червоногригорьевку. В результате обстрелов более десятка частных жилых домов, две хозяйственные постройки, автозаправочная станция, трансформатор насосной станции, две солнечные электростанции, почти шесть десятков солнечных панелей, три линии электропередач, газопровод и три гражданских автомобиля получили повреждения.

Ситуация на фронте - последние новости

За предыдущие боевые сутки на южном направлении российская армия вдвое увеличила количество штурмов - было пять попыток штурмов на левобережье Днепра и семь - в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Понеся существенные безвозвратные и санитарные потери, отошел на свои исходные позиции. Всего в течение суток в этой операционной зоне уменьшилось на 228 оккупантов, 14 орудий, 39 единиц автобронетехники, две единицы специальной техники, две лодки, два разведывательных БПЛА и тому подобное.

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