Из-за обстрелов со стороны противников повреждены более 10 жилых домов.

В Донецкой области под удары российских оккупантов в течение суток попали восемь населенных пунктов - повреждены 11 жилых домов и магазин, есть раненые мирные жители.

Оккупанты били из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", артиллерии, минометов и танков, об этом сообщили в Главном управлении полиции Донецкой области.

Враг атаковал города Авдеевка, Бахмут, Горняк, Курахово, пгт Великая Новоселка, села Бердычи, Каменка, Дружба.

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"Зафиксирован авиаудар по селу Каменка. Информация о жертвах и повреждениях не поступала. Больше всего ударов - 11 - выдержала Авдеевка. Рашисты били по городу из "Градов" и артиллерии, попали в многоквартирный дом, травмировался человек. В результате артиллерийских обстрелов имеем раненых в Бахмуте", - информирует полиция.

В течение суток полиция Донецкой области задокументировала 22 российских обстрела.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Ситуация в Донецкой области сейчас - что надо знать

Как сообщал УНИАН, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сегодня, 10 декабря, сообщил, что за минувшие сутки в области в результате обстрелов оккупантов ранения получили четверо гражданских: 2 в Бахмуте, 1 в Авдеевке и 1 в Константиновке.

8 декабря чиновник сообщал, что за сутки в регионе из-за вражеских обстрелов погибло 9 гражданских.

Также Кириленко отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области оккупанты убили 1 тыс. 251 гражданского, еще 2 тыс. 715 получили ранения. Это данные без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, точное количество которых пока невозможно установить.

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