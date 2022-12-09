Темпы ликвидации противника несколько уменьшились.

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины, однако не признает этого. Так, с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 93 тысячи 390 оккупантов, за прошедшие сутки - 310.

Как говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, понесли потери путинские военные и в технике: за сутки - минус одна бронированная машина, одна артсистема и три единицы автомобильной техники и автоцистерн.

Общие боевые потери противника с 24.0.20222 по 09.12.2022:

личного состава - 93390 (+310)

танков ‒ 2937

боевых бронированных машин - 5912 (+1)

артиллерийских систем - 1926 (+1)

РСЗО - 395

средств ПВО - 211

самолетов - 281

вертолетов – 264

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1603

крылатых ракет - 592

кораблей /катеров ‒ 16

автомобильной техники и автоцистерн – 4531 (+3)

специальной техники ‒ 164.

Потери российских оккупантов в Украине

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что на территории временно оккупированной Запорожской области на этой неделе Вооруженные силы Украины ликвидировали около семи военных группировок оккупантов, на прошлой - двадцать.

Видео дня

Генштаб ВСУ в утренней сводке 9 декабря сообщил, что российские оккупанты потеряли ранеными 240 человек в результате ударов ВСУ по сосредоточению захватчиков в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области.

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