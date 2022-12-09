Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины, однако не признает этого. Так, с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 93 тысячи 390 оккупантов, за прошедшие сутки - 310.
Как говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, понесли потери путинские военные и в технике: за сутки - минус одна бронированная машина, одна артсистема и три единицы автомобильной техники и автоцистерн.
Общие боевые потери противника с 24.0.20222 по 09.12.2022:
- личного состава - 93390 (+310)
- танков ‒ 2937
- боевых бронированных машин - 5912 (+1)
- артиллерийских систем - 1926 (+1)
- РСЗО - 395
- средств ПВО - 211
- самолетов - 281
- вертолетов – 264
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1603
- крылатых ракет - 592
- кораблей /катеров ‒ 16
- автомобильной техники и автоцистерн – 4531 (+3)
- специальной техники ‒ 164.
Потери российских оккупантов в Украине
Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что на территории временно оккупированной Запорожской области на этой неделе Вооруженные силы Украины ликвидировали около семи военных группировок оккупантов, на прошлой - двадцать.
Генштаб ВСУ в утренней сводке 9 декабря сообщил, что российские оккупанты потеряли ранеными 240 человек в результате ударов ВСУ по сосредоточению захватчиков в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области.