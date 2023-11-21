Взрывной волной повреждены частные дома.

Сегодня вечером российские захватнические войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом сообщают в Запорожской областной военной администрации.

"Около 20:43 российские террористы нанесли ракетный удар по одному из районов города Запорожье. Ракета, тип которой сейчас устанавливается, попала по открытой территории", - написал руководитель ОВА Юрий Малашко в своем Telegram-канале.

Сейчас информации о пострадавших в соответствующие службы не поступало. Известно, что взрывная волна повредила несколько частных домов.

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Российские удары по Украине: последние новости

Напомним, что прошлой ночью оккупанты несколько часов атаковали украинские города с помощью ударных дронов, а также запустили в сторону Днепра ракеты. Беспилотники долетели до западных областей.

Утром в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что всего оккупанты выпустили четыре зенитные управляемые ракеты С-300, крылатую ракету наземного базирования "Искандер-К" и 10 ударных дронов типа "Shahed".

В целом украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить девять дронов и одну ракету "Искандер-К".

В этот вечер атаки беспилотников провожаются, тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

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