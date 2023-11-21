По его словам, сейчас Россия может за 2 месяца произвести то, что тратила вначале войны за сутки, а по состоянию на октябрь 2022 – за месяц.

Ровно два месяца назад, 21 сентября, россияне осуществили последний ракетный удар с применением авиационного базирования крылатых ракет Х-101/555. 25 сентября они применили КРМБ "Калибр" и аналогично, не применяли их больше с того времени.

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, за прошедшие два месяца, только за счёт производства ракет, РОВ могли подготовить не менее 120 единиц Х-101/555 и от 60 до 90 КРМБ "Калибр".

"Для понимания, если кто забыл, это даже не потенциал ракетного удара 24 февраля 2022 года. За весь октябрь 2022 года Россия применила по Украине более 170 ракет, разной номенклатуры, но преимущественно Х-101/555. Не смотря на наличие производства ракет, Россия неспособна восполнять их боезапас настолько быстро, насколько часто ей следует их применять, для получения условного КПД. В 2022-2023 г.г. она не достигла поставленной цели – тотального блэкаута по всей Украине и полного уничтожения энергосистемы, а лишь спровоцировала усиление её как живучести, так и защиты", - написал он.

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По его словам, сейчас Россия может за 2 месяца произвести то, что тратила вначале войны за сутки, а по состоянию на октябрь 2022 – за месяц.

"Безусловно, это повлияет на тактику применения ракет в зимний период 2023-2024, которые больше будут играть второстепенную роль, а дроны-камикадзе наоборот - главную", - добавил он.

Накопление Россией ракет - детали

Россия накапливает запасы крылатых ракет перед началом зимнего сезона. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

Как убеждена разведка, весьма вероятно, что Россия будет применять эти ракеты, если повторит прошлогодние попытки по уничтожению критической национальной инфраструктуры Украины.

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