Дрон сбросил боеприпас на крышу склада с российской военной техникой.

Во время очередной атаки беспилотника по Брянской области поврежден военный склад российских оккупантов, пострадали несколько единиц техники, пишет российское издание ASTRA.

Сообщается, что в районе 6 утра возле села Полевые Новоселки Суземского района Брянской области дрон сбросил боеприпас на крышу склада с российской военной техникой.

"4 машины "Урал" и гаубица повреждены в результате атаки беспилотника на военный склад в Брянской области", – говорится в сообщении.

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Отметим, ни Минобороны РФ, ни губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ Александр Богомав пока не подтвердили удар.

"Инциденты" под Брянском - что сообщалось

В субботу, 13 мая, в Брянской области упали два истребителя и три вертолета. По многочисленным сообщениям украинской и российской сторон, к "птичкопаду" привела работа российской противовоздушной обороны.

Также на прошлой неделе дважды были атакованы нефтебазы в области. Это происходило 11 и 14 мая.

В начале мая тут, по информации британской разведки, в результате атаки нескольких дронов по аэродрому Сеща был поврежден российский тяжелый транспортный самолет Ан-124.

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