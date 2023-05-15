Во время очередной атаки беспилотника по Брянской области поврежден военный склад российских оккупантов, пострадали несколько единиц техники, пишет российское издание ASTRA.
Сообщается, что в районе 6 утра возле села Полевые Новоселки Суземского района Брянской области дрон сбросил боеприпас на крышу склада с российской военной техникой.
"4 машины "Урал" и гаубица повреждены в результате атаки беспилотника на военный склад в Брянской области", – говорится в сообщении.
Отметим, ни Минобороны РФ, ни губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ Александр Богомав пока не подтвердили удар.
"Инциденты" под Брянском - что сообщалось
В субботу, 13 мая, в Брянской области упали два истребителя и три вертолета. По многочисленным сообщениям украинской и российской сторон, к "птичкопаду" привела работа российской противовоздушной обороны.
Также на прошлой неделе дважды были атакованы нефтебазы в области. Это происходило 11 и 14 мая.
В начале мая тут, по информации британской разведки, в результате атаки нескольких дронов по аэродрому Сеща был поврежден российский тяжелый транспортный самолет Ан-124.