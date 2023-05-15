Аналитики отметили, что Кремль должен напрячься из-за того, что такой важный объект смогли атаковать дроны.

В результате атаки нескольких дронов на российскую авиабазу Сеща в 150 км к северу от границы с Украиной, вероятно, был поврежден один тяжелый транспортный самолет Ан-124 военно-транспортной авиации (ВТА) РФ.

Об этом говорится в свежем докладе британской разведки. Аналитики напомнили, что эта атака произошла 3 мая. "Сеща является узлом ВТА на западе России и сыграла важную роль в обеспечении вторжения в Украину", - пояснили аналитики.

В британской разведке добавили, что россияне также используют эту авиабазу для запуска БПЛА иранского производства одностороннего действия в сторону Киева.

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"ВТА является хорошо обеспеченным подразделением ВВС России, необходимым для перевозок по огромной территории страны. Российские лидеры будут обеспокоены тем, что система ПВО продолжает подвергаться риску, что ставит под угрозу ключевые стратегические объекты, такие как базы ВТА", - заключили аналитики.

Аэродром Сеща

Аэродром Сеща находится в Брянской области России. 7 апреля часть российских вертолетов, базировавшихся на территории Беларуси, сменила дислокацию на Сещу. Там также базируются военные вертолеты, истребители, самолеты АН-124 и ИЛ-76.

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