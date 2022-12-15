Они осуществили подрыв трансформаторной подстанции и опоры ЛЭП.

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области партизаны взорвали трансформаторную подстанцию, которая питала казармы российских оккупантов.

Как сообщают в Центре национального сопротивления, инцидент произошел вечером 13 декабря. Неизвестные использовали тротиловые шашки, чтобы взорвать трансформаторную подстанцию и опору ЛЭП.

Подстанция питала микрорайон Коса, в котором расквартировали мобилизационные подразделения российской армии. В результате взрыва их казармы остались без света. Отмечается, что после этого российские захватчики увеличили количество проверок, однако найти партизан не смогли.

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"Центр национального сопротивления отмечает, что такие диверсии осуществляются опытными военными. В то же время мы призываем не подготовленных людей не подвергаться опасности и по возможности покинуть временно оккупированные территории", - отметили в ЦНС.

Как работают украинские партизаны

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации захватчикам оказывают сопротивление украинские партизаны.

В июне мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщал, что местное партизанское движение вместе со спецслужбами устранило более 100 оккупантов.

На оккупированной территории Луганской области партизаны сообщают украинской армии о передвижении техники и личного состава оккупационных войск, а также о размещении складов.

В американском Институте изучения войны считают, что деятельность украинских партизан снижает способность оккупантов защищаться от контрнаступательных действий Вооруженных Сил Украины.

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