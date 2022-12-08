По имеющейся информации, это вызвало масштабный пожар.

На авиабазе во временно оккупированном россиянами Бердянске (Запорожская область) прогремели взрывы.

Как сообщила в комментарии "Суспільне" глава городской военной администрации Бердянска Виктория Галицина, было три мощных взрыва, а за ними – еще 15 меньшей силы.

По имеющейся информации, это вызвало масштабный пожар. Почти все скорые и пожарные машины, которые есть в городе, выехали на место происшествия.

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Последние инциденты на вражеских авиабазах

5 декабря раздались взрывы на российских аэродромах в Саратовской и Рязанской области, где базируются бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, применяемые для того, чтобы наносить удары по Украине.

Тогда в Минобороны РФ обвинили Украину, в Главное управление разведки Минобороны Украины подчеркнуло, что за все взрывы на территории РФ "ответственность несет страна-агрессор".

По информации СМИ, в результате инцидента в Рязанской области исчезло по меньшей мере 9 бомбардировщиков.

Уже 6 декабря беспилотник атаковал российский аэродром в Курске.

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