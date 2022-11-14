Они передают ВСУ важную информацию.

На оккупированной территории Луганской области работают украинские партизаны.

Они информируют Вооруженные силы Украины о передвижениях техники и личного состава оккупационных войск, а также о размещении вражеских складов, рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью на YouTube-канале Дмитрия Гордона.

"У нас есть и случаи, когда оккупанты просыпались утром, а огромное количество населенного пункта было заклеено листовками или против оккупантов, или просто в поддержку Украины. У нас были примеры, когда распределительные шкафы поджигали на железной дороге. Их не могли некоторое время восстановить, поэтому поезда не могли переставлять с одного направления на другое", - рассказал он.

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Также Гайдай напомнил о партизане, который бросил бутылку с коктейлем молотова в штаб с мобилизованными в селе Артема.

"Партизанское движение работает на Луганщине. Возможно, в некоторых областях немного больше, возможно, где-то иначе. Но, слава Богу, что такое движение есть и оно достаточно полезно для продвижения Вооруженных Сил Украины", - подчеркнул председатель ОВА.

Ситуация в Луганской области

Ранее Гайдай сообщал, что на Луганщине уже освобождено 11 населенных пунктов. Он объяснил, почему украинская армия продвигается на этом направлении не так быстро, как на других.

Несколько дней назад ВСУ нанесли высокоточный удар по позициям армии РФ в Горском. По данным Генштаба, в результате этого погибло 27 российских захватчиков.

В октябре Служба безопасности Украины идентифицировала 30 местных коллаборантов, вступивших в оккупационные "правоохранительные органы".

По мнению председателя ОВА, на восстановление Луганской области может потребоваться около семи лет.

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