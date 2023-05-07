Утром в воскресенье, 7 мая, Россия нанесла ракетный удар по деоккупированной украинскими силами Балаклеи в Изюмском районе Харьковской области.
Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, вражеская ракета С-300 попала на территорию автопарка.
По его словам, на месте попадания ракеты работают все экстренные службы. По предварительной информации, пострадало 5 гражданских.
"Две женщины 75 лет и одна женщина 50 лет получили взрывные травмы. Двое мужчин – 20-ти и 85-ти лет – с относительно легкими повреждениями. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - сообщил Синегубов.
Ситуация на Харьковщине - что надо знать
Весной 2022 года российские оккупанты захватили значительную часть Харьковской области, в частности, город Балаклея. Он находился под оккупацией до украинскому контрнаступления на этом направлении осенью.
После деоккупации значительной части области российские оккупанты не прекратили наносить удары по приграничным населенным пунктам, областному центру – Харькову.
В частности, 27 апреля оккупанты нанесли удар из артиллерии по селу Липцы Харьковской области.
25 апреля армия РФ обстреляла Купянск Харьковской области, уничтожив местный краеведческий музей. Погибли часть его работников и директор музея Ирина Осадчая.
22 апреля враг ударил по Харькову и населенному пункту Котляры Харьковского района.