Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Утром в воскресенье, 7 мая, Россия нанесла ракетный удар по деоккупированной украинскими силами Балаклеи в Изюмском районе Харьковской области.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, вражеская ракета С-300 попала на территорию автопарка.

По его словам, на месте попадания ракеты работают все экстренные службы. По предварительной информации, пострадало 5 гражданских.

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"Две женщины 75 лет и одна женщина 50 лет получили взрывные травмы. Двое мужчин – 20-ти и 85-ти лет – с относительно легкими повреждениями. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - сообщил Синегубов.

Ситуация на Харьковщине - что надо знать

Весной 2022 года российские оккупанты захватили значительную часть Харьковской области, в частности, город Балаклея. Он находился под оккупацией до украинскому контрнаступления на этом направлении осенью.

После деоккупации значительной части области российские оккупанты не прекратили наносить удары по приграничным населенным пунктам, областному центру – Харькову.

В частности, 27 апреля оккупанты нанесли удар из артиллерии по селу Липцы Харьковской области.

25 апреля армия РФ обстреляла Купянск Харьковской области, уничтожив местный краеведческий музей. Погибли часть его работников и директор музея Ирина Осадчая.

22 апреля враг ударил по Харькову и населенному пункту Котляры Харьковского района.

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