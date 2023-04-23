В с. Котляры повреждены по меньшей мере четыре дома.

Вечером в субботу, 22 апреля 2023 года, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Харьковскую область. Враг ударил по Харькову и населенному пункту Котляры Харьковского района.

Как рассказал в комментарии "Суспильне Харьков" спикер областного управления ГСЧС Евгений Василенко, российская ракета попала возле гаража на территории частного домовладения.

"Гараж уничтожен, повреждения получили три автомобиля. По меньшей мере четыре дома повреждены взрывной волной", – добавил он.

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По словам Василенко, в результате российской атаки по Харькову и пригороду раненых или погибших нет.

Обстрел Харьковщины 22 апреля

В 22:02 в субботу, 22 апреля, в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Она длилась почти час. За это время враг выпустил по городу и области ракеты С-300 с территории Белгородской области РФ.

Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, зафиксировано по меньшей мере пять "прилетов". В частности, в частном секторе с. Котляры.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о пожаре на объекте гражданской инфраструктуры в Новобаварском районе города. Также были зафиксированы удары по Слободскому и Основянскому районам.

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