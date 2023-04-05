Его считают неформальным куратором захвата украинского города.

В Беларусь приезжал российский генерал-лейтенант армии РФ Андрей Рузинский, командовавший оккупацией города Балаклея Харьковской области. Его видели в Зябровке.

Как сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн", Рузинский, которого считают командующим оккупации украинской Балаклеи, прибыл в Зябровку несколько дней назад.

Генерал якобы прибыл на место дислокации контингента ВС РФ. Цель его визита пока неизвестна. Ранее же, еще в 2015 году, он под позывным Нефедов командовал мотострелковой бригадой на оккупированных территориях Луганской области Украины. С другой стороны, по данным ГУР, так называемый Нефедов причастен и к расстрелу армянской семьи в Гюмри.

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Освобождение Балаклеи

Войска РФ захватили Балаклею в начале марта. Городской голова Иван Столбовой, по информации главы Харьковской ОВА, пошел на сотрудничество с РФ, а затем покинул город — уехал в Россию.

Однако 8 сентября украинские воины освободили город. Президент подтвердил, что Балаклея - наша. Она стала первым городом, с которого началось крупное контрнаступление Сил обороны Украины на Харьковщине. Город находился в оккупации более 6 месяцев.

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