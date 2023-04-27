Сведения о пострадавших в результате вражеского удара уточняются.

Россияне в четверг утром, 27 апреля, нанесли удар из артиллерии по селу Липцы Харьковской области.

Противник попал в жилую застройку, сведения о пострадавших устанавливаются, на месте работают сотрудники экстренных служб, сообщил в Telegram председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Харьковской области. Только что оккупанты из артиллерии обстреляли с. Липцы Харьковского района. Есть попадание в жилую застройку", - отметил чиновник.

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Вражеские обстрелы Харьковской области - сейчас это стоит знать

Противники уже не раз били по региону из разного вооружения, есть много разрушений, пострадавших и жертв.

В частности, 25 апреля противники нанесли удар по городу Купянск и попали в здание краеведческого музея. Вследствие вражеского удара погибли женщины, которым было 54 и 57 лет, а также пострадали 10 человек (четверго из них - госпитализированы).

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