Защитники Украины из антидронового ружья обезвредили беспилотник противника.

Возле города Бахмут Донецкой области украинские пограничники отразили российский штурм и пошли в контратаку, противник понес потери ликвидированными и ранеными.

Во время боя ликвидированы 11 противников, а шесть - получили ранения, сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram. "До четырех пехотных групп врага пограничная артиллерия ликвидировала в районе Бахмута. Здесь защитники постоянно сдерживают штурмы. Часто в ближнем бою. Во время одного из них, в пригороде, охранники границ "выстрелом" с антидронового ружья обезвредили вражеский БПЛА, который корректировал огонь", - говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что после этого наши защитники пошли в контратаку. "Огневым поражением из стрелкового оружия, автоматических и противотанковых гранатометов защитники стрелковое подразделение россиян отбросили. Потери противника составили: 11 погибших оккупантов и шесть раненых", - добавили в ведомстве.

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Кроме того, стало известно важное решение властей насчет работы журналистов в Бахмуте. В Донецкой областной государственной администрации сообщили, что с 13 февраля сотрудники СМИ смогут попасть в город только после того, как получат специальные пропуска.

Бои за Бахмут - сегодня это стоит знать

Утром 12 февраля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что захватчики продолжают сосредоточить свои основные усилия на ведении наступления на Бахмутском, Авдеевском, Купянском, Новопавловском и Лиманском направлениях.

Настоящей крепостью украинских воинов стал Бахмут. Противник на Донбассе несет огромные потери. Стоит отметить, что общие потери России в Украине уже составляют примерно 137780 захватчиков. Также, в частности, ликвидировано 2007 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня.

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