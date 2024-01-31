Он признал, что оккупационные войска РФ достигли "определенных успехов" вблизи Авдеевки.

Новое контрнаступление Украины может начаться уже весной, сразу после того, как полностью иссякнет наступление российских оккупантов. Такой прогноз сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Как пишет The Telegraph, Буданов прогнозирует, что российское наступление иссякнет к ранней весне. "Мы делаем ход, враг делает ход. Теперь очередь врага. Наступление закончится, а потом начнется наше", – сказал он.

Отмечается, что Украина не проводила крупных наступательных операций против российских оккупантов после завершения своего летнего контрнаступления. Сейчас украинские защитники перешли к активной обороне и возводят большие укрепления в тылу.

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По словам Буданов, Россия в рамках этого наступления хочет выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. Враг атакует Купянск (Харьковская область), Лиман, Бахмут и Авдеевку (Донецкая область) одновременно.

Он признал, что оккупационные войска РФ достигли "определенных успехов" вблизи Авдеевки, но заметил, что "это совсем не то, чего они ожидали, даже близко".

Война в Украине: важные новости

В Черном море вечером 31 января увеличилось количество российских кораблей – до 13 единиц. На боевом дежурстве есть и ракетоносители. Суммарный залп "Калибров" может достигать 16 единиц.

Между тем на фронте в эти сутки было "жарко" – произошло более 50 боестолкновений с противником. Только на Авдеевском направлении было отбито 14 вражеских атак, рассказали в Генштабе.

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