Ухудшение ситуации на фронте в издании связывают с проблемными поставками вооружения и боеприпасов для Украины.

Украинский фронт фактически стал почти неподвижным. Обе стороны окопались, а в 2023 году линии фронта почти не сместились.

Как говорится в материале The Economist, президент Украины Владимир Зеленский все еще публично заявляет, что Украина вернет все захваченные территории, даже если он лично знает, что это произойдет нескоро, если вообще произойдет. Его разочарование отсутствием прогресса побудило сменить руководство ВСУ.

Примерно за месяц войны Россия контролировала более 22% территории Украины (включая территории, оккупированные в 2014 году). Украина ответила двумя потрясающими контрнаступлениями. К концу января 2023 года она освободила более половины этих территорий.

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Но прогресс на фронте с тех пор остановился. Контрнаступление прошлым летом не имело большого значения. Россия завоевала незначительные позиции за последние 12 месяцев, увеличив территориальные достижения на 0,2%.

Тупиковая ситуация вызвала беспокойство среди союзников Украины. Данные, опубликованные 16 февраля Кильским институтом мировой экономики, немецким аналитическим центром, показывают, что общая помощь, выделенная на ближайшие поставки из Европы, превышает помощь от США, хотя ЕС отстает в поставках вооружения. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что Украина получит только половину из обещанного миллиона артснарядов.

Рост превосходства России в артиллерийском огне наносит ущерб украинским силам. Идут тяжелые бои на восточном и южном фронтах. Россия захватила Авдеевку, что стало крупнейшим поражением Украины с момента падения Бахмута в мае прошлого года. Майор Вооруженных сил Украины сказал The Economist, что если бы у них было больше техники и боеприпасов, битва за Авдеевку закончилась бы "совсем иначе". Города на востоке теперь опасаются, что они станут следующей мишенью России.

Зато Украина имеет больше успехов на море. Даже не имея значительной части обычного военно-морского флота, Украина наносит серьезный ущерб России. Ракетные атаки и атаки беспилотников уничтожают российский флот. Издание отмечает, что уже уничтожено 25 кораблей и одна подводная лодка; 15 находятся на ремонте. 14 февраля украинцы потопили еще одно ценное судно. Остальные российские суда вынуждены действовать на значительно большем расстоянии от побережья Украины.

Это создало стратегический коридор для экспорта зерна и других товаров, несмотря на выход России из соглашения ООН. Это очень помогает экономике: общий экспорт зерновых, масличных культур и растительных масел в январе был выше, чем в начале 2019 и 2020 годов. Такие успехи показали, что Украина все еще борется за свою экономику даже в военное время. Впрочем, союзникам придется активизироваться, если они хотят, чтобы Украина сдержала Россию на суше еще на год.

Война в Украине - что происходит на фронте сейчас

Бывший глава Центрального разведывательного управления США Роберт Гейтс в интервью The Washington Post заявил, что сейчас войну в Украине нельзя называть тупиковой. Россия восстановила импульс наступления.

За прошедшие сутки, 21 февраля, на фронте между Вооруженными силами Украины и оккупационными войсками произошло 64 боевых столкновения. Враг пытался прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях. Особенно "горячо" было на Купянском и Авдеевском направлениях, а также на южной оси фронта.

Украина вступает в третий год полномасштабной войны, уступая агрессору по количеству солдат и критически уступая в использовании артиллерийских боеприпасов.

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