Он отметил, что вероятность контрнаступления будет зависеть от того, будет ли кому наступать и будет ли нормальное снабжение БК.

Ветеран АТО Евгений Дикий рассказал, смогут ли ВСУ пойти в контрнаступление весной и от каких факторов это зависит.

Как рассказал военный в интервью "24 Каналу", у россиян пока реально нет резервов и ресурсов на то, чтобы наступать долго, даже в таком темпе, как теперь.

"Мы сегодня не говорим о каких-то стратегических прорывах, походах на Киев или Харьков. Об этом не говорится. Но даже то "ползучее" наступление, которое все же очень активно ведется на Авдеевку, Купянск, Лиман, – на это оккупантов хватит до весны", - отметил Дикий.

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Поэтому, считает он, весной для ВСУ действительно открывается окно возможностей. А вот сможет ли Украина им воспользоваться - зависит от того, будет ли кому наступать и будет ли у нас нормальная поставка БК.

"Если у нас действительно на весну будет пополнение людей и возобновится поставка БК, то с точки зрения именно состояния нашего врага у нас не просто появится возможность наступать – у нас будет острая потребность наступать", - отметил ветеран.

Он подчеркнул, что "окна возможностей вообще лучше не пропускать".

"К сожалению, у нас уже есть некоторые неприятные моменты. У нас могло бы быть окно возможностей добить оккупантов еще в 2022 году. Но, к сожалению, вовремя не было поставлено достаточного количества железа ... Окно возможностей закрылось после массовой мобилизации в России, и началась совершенно другая война. Следующее окно действительно откроется этой весной. А вот будем ли мы готовы, определяется сейчас нашей мобилизацией и в Конгрессе США", - подчеркнул Дикий.

Когда ВСУ пойдут в наступление

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что российское наступление иссякнет к ранней весне и тогда может начаться новое контрнаступление Украины.

Он признал, что оккупационные войска РФ достигли "определенных успехов" вблизи Авдеевки, но заметил, что "это совсем не то, чего они ожидали, даже близко".

По данным Генштаба, оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку - почти половина всех атак российских захватчиков за минувшие сутки пришлась на Авдеевское направление.

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