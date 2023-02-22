Вероятно, есть попадания в местах скопления сил российских оккупантов.

Ночью во временно оккупированном российскими захватчиками Мариуполе Донецкой области прогремели 11 взрывов.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Мариупольского городского совета. Отмечается, что в городе слышны взрывы. Также стало известно о проблемах со светом и связью в Центральном и Левобережном районах.

"Пока известно об 11 взрывах в оккупированном Россией городе. Первый взрыв прогремел в 22:33. Предварительно, есть информация о двух попаданиях – в районе АС-2 (Центральный район) и остановки Стан-3000 (Кальмиуский район). Вероятно, в местах скопления вражеской силы", - говорится в сообщении.

Видео дня

В горсовете отметили, что данная информация еще проверяется. "Верим в ВСУ! Деоккупация Мариуполя все ближе!" - отметили они.

Мариуполь в оккупации

В ноябре мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе повреждено 90% жизненно важной инфраструктуры.

По его данным, с начала полномасштабной войны было убито 22 тысячи мирных жителей Мариуполя. К тому времени более 120 тысяч человек оставались в оккупированном городе.

Осенью в горсовете оккупированного города сообщали, что в Мариуполе еженедельно умирает около 150 человек.

Недавно советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что в город зашли дополнительные подразделения "кадыровцев", их разместили на территории бывшего рыбоконсервного завода.

Вас также могут заинтересовать новости: