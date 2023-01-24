Установить количество потерь врага пока не возможно.

Сегодня в Мариуполе было попадание в казарму, где было более 200 оккупантов.

"Мариуполь. Бавовна. Сегодня примерно в 10 утра зашла именно в казарму оккупантов, которую накануне маркировали члены группы Мариупольского Сопротивления", - в своем Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отмечает, что на месте взрыва все было в дыму, много "скорых" и спасателей. "В этой казарме базировалось более 200 оккупантов кавказской внешности, дагестанцев или кадыровцев", - сообщил Андрющенко. При этом отметил, что установить количество потерь врага пока не возможно, но что "они есть и немаленькие - вне всякого сомнения", - сообщил он.

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Что происходит в Мариуполе

Сегодня российские захватчики "назначили" новым так называемым "мэром" оккупированного города Мариуполь Олега Моргуна, осужденного украинским судом к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации "ДНР".

В горсовете подчеркнули, что мнения жителей Мариуполя об этом "назначении" не спрашивали.

Моргун - бывший и. о. начальника Мариупольского управления МВД в Донецкой области. Он был в 2014 году приговорен к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации "ДНР". Тогда смог сбежать на оккупированную территорию.

Между тем стало известно, что на фоне полномасштабного вторжения в Украину Россия не намерен восстанавливать металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе, который был разрушен оккупантами.

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