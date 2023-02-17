Их разместили на территории бывшего рыбоконсервного завода.

Во временно оккупированный Мариуполь зашли дополнительные подразделения "кадыровцев", размещенных на территории бывшего рыбоконсервного завода.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. "Дополнительные подразделения "кадыровцев" зашли в город. Размещено на территории бывшего рыбоконсервного завода (старый причал) до 500 нелюдей. Концентрация Росгвардии растет. В итоге - новая волна репортажей от пропагандистов о ежедневных "задержаниях партизан", - отметил он.

Также, по его словам, для повышения безопасности и осложнения фиксирования военного перемещения в Мариуполе оккупанты начали применять тактику сопровождения подразделениями Росгвардии. "Цель - выявление и задержание наших граждан", - пояснил советник мэра.

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Мариуполь в оккупации

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 февраля, российские оккупанты начали в Мариуполе открытую мобилизацию. В горсовете говорят, что оккупанты ищут новый мобилизационный ресурс на коммунальных предприятиях и в городской структуре, в частности в школах.

По данным Генерального штаба ВСУ, захватчики мобилизуют бездомных, а также нарко- и алкозависимых людей.

Недавно были обнародованы фотографии разрушенного железнодорожного вокзала в Мариуполе.

По мнению Андрющенко, на восстановление разрушенных оккупантами городских объектов может уйти до восьми лет.

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