Сейчас коммунальные службы помогают жителям, дома которых пострадали в результате действий российских оккупантов.

В Одессе в результате удара, который Россия нанесла дронами-камикадзе, повреждены четыре жилых дома.

Об этом сообщил Одесский городской голова Геннадий Труханов.

"Враг снова совершил удар по Одессе. На этот раз - дронами-камикадзе. Есть погибший гражданский человек и повреждения жилого фонда - речь идет, в частности, о четырех домах", - сообщил Труханов. Видео дня

По его словам, сейчас коммунальные службы помогают жителям, дома которых пострадали в результате действий российских оккупантов.

Россия нанесла удар по Одессе с дронов-камикадзе

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 сентября днем Россия атаковала Одессу дронами-камикадзе из Черного моря. Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, погиб гражданский. Еще один иранский дрон-камикадзе Shahed 136 (Шахид-136) ВСУ удалось сбить.

Справка УНИАН. В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные впервые сбили иранский ударный дрон Shahed 136 (Шахид-136). Беспилотник был сбит вблизи Купянска Харьковской области.

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