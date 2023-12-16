Сергей Попко отметил, что во время атаки россияне использовали ударные беспилотники и крылатые ракеты.

Российские оккупанты в шестой раз с начала месяца месяц атаковали Киев. Силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, захватчики вернулись к тактике образца мая 2023 года.

"Судя по примененному вооружению, враг как будто вернулся к тактике образца мая 2023 года. Тогда рашисты постоянно меняли, комбинировали, дежурили виды и типы средств воздушного поражения. Такой же сценарий киевляне почувствовали в первой половине декабря", - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации в Telegram-канале.

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Отмечается, что во время атаки россияне использовали ударные беспилотники, крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков, "Искандеры", "Кинжалы".

"БпЛА атаковали группами, волнами и по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены", - подытожил чиновник.

Ночная атака на Украину ночью 16 декабря - главные новости

В ночь на 16 декабря российские оккупанты снова атаковали спящие города Украины. После объявления воздушной тревоги в ряде областей из-за атаки "шахедов" в предместье Киева прогремели взрывы.

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