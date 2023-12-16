Сергей Попко, начальник КМВА подтвердил, в пригороде столицы работает ПВО.

После объявления воздушной тревоги в ряде областей из-за атаки "шахедов" в предместье Киева прогремели взрывы.

"Сейчас работу ПВО слышно на левом берегу столицы в Дарницком районе. Находитесь в укрытиях", - сообщил мэр столицы.

Сергей Попко, начальник КМВА подтвердил, в пригороде столицы работает ПВО.

Видео дня

В Воздушных силах предупредили, о "шахедах" в Броварском районе.

"Несколько ударных БпЛА в южной части Кировоградской области, курс северо-западный", - сообщили ВС.

00:35. Мэр Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе Киева.

"Вражеские цели в сторону центра столицы", - написал он.

00:54. В Воздушных силах сообщили о движении ударных БПЛА:

1. БпЛА в районе Первомайска, курс северо-западный.

2. Несколько групп БПЛА через Херсон в северном направлении.

3. БПЛА в районе Умани Черкасской области, курс западный.

"Угроза не миновала. С Черниговщины в сторону столицы двигаются еще две группы БПЛА", - написал Кличко.

Атаки России на Украину - детали

14 декабря по всей территории Украины несколько раз объявлялась воздушная тревога. Это было связано со взлетами российского самолета МиГ-31К.

Днем сообщалось о пусках ракет в сторону Староконстантинова Хмельницкой области. Уже впоследствии российские захватчики снова выпустили ракеты, жители Киева и Хмельницкой области сообщали, что слышат взрывы.

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко отметил, что сигнал "Воздушная тревога" в области объявлялся уже четыре раза. Он добавил, что Россия не останавливается и атакует Киевщину ракетами.

В Киевской области тогда была сбита ракета "Кинжал", выпущенную по Украине российскими оккупантами. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

Вас также могут заинтересовать новости: