Пуски дронов-убийц произошли из района Приморско-Ахтарск.

В ночь на пятницу, 15 декабря, российские оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Силы ПВО уничтожили все дроны.

Как сообщает командование Воздушных сил, всего ночью зафиксированы пуски 14 беспилотников из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край – РФ).

"Все 14 вражеских беспилотников были сбиты мобильными огневыми группами воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областей", - говорится в сообщении.

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Атаки российских дронов

Оккупанты чуть ли не каждую ночь запускают по Украине дроны-камикадзе. Напомним, что вчера ночью российские оккупанты атаковали ударными БПЛА и зенитными управляемыми ракетами С-300. Силы ПВО сбили 41 из 42 дронов.

Около 19:30 13 декабря в Силах обороны юга Украины сообщили, что было зафиксировано движение ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Уже примерно в 20:00 стало известно, что группа "Шахедов" летит в направлении Одессы. Впоследствии в областном центре прогремели взрывы - вероятно, работала ПВО.

Одесская область была под вражеским огнем и 12 декабря. Россияне атаковали дронами типа "Shahed-136/131" объекты гражданской и припортовой инфраструктуры. Пострадали люди.

Вечером 13 декабря начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в больнице умер коммунальщик, который получил ранение в результате атаки дронами. Ему было 42 года.

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