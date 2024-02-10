Известно об одном пострадавшем в результате вражеской дроновой атаки по Одессе.

Российские войска нанесли удары дронами-камикадзе "шахед" по Харькову и Большому Бурлуку Харьковской области. Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. На эту минуту раненых и погибших нет.

По его словам, в Харькове зафиксировали попадание в Немышлянском районе. В Большом Бурлуке россияне попали по кафе.

В ночь на субботу, 10 февраля, российские оккупанты атакуют Харьков дронами-камикадзе. Под ударом находится гражданская инфраструктура. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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Как позже он проинформировал, вражеские "шахеды" ударили по АЗС - в результате этого попадания разлилось горящее горючее, горят 14 частных жилых домов. Площадь пожара 3700 квадратных метров. Эвакуированы 50 харьковчан, среди которых двое детей. ГСЧС продолжают борьбу с огнем и поиск возможных пострадавших людей. На месте работают все соответствующие коммунальные службы.

К врачам обратился мужчина, он получил сильные ожоги. Его госпитализировали. Людей продолжают искать, количество потерпевших может увеличиться. Об этом рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков в комментарии "Суспильному".

"Русские военные, предварительно, с территории Белгородской области, запустили БПЛА типа Shahed. Три беспилотника попали по Немышлянскому району Харькова. В результате разрушен объект критической инфраструктуры, возник масштабный пожар. Разрушены более 15 жилых домов. На этом критическом объекте была большое количество топлива, поэтому так ужасны последствия пожара", - сказал Фильчаков.

Как сообщили украинские военные, вечером враг начал дроновую атаку Одесской области. Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, попросил жителей Одессы и Одесского района находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Впоследствии он подчеркнул, что уже известно об одном пострадавшем в результате атаки по Одессе. Говорится, что 44-летний мужчина получил осколочное ранение предплечья.

"Сейчас он получает всю необходимую медицинскую помощь в больнице", - сообщил Кипер.

Ранее в Силах обороны юга отмечали, что БпЛА движутся по Одесской области в направлении Одессы. Речь шла также, что дроны с Черного моря заходит в Николаевскую область, на Белгород-Днестровский район Одесской области и тому подобное.

В разных районах Одессы люди слышали взрывы.

Российские атаки на украинские города - детали

Днем, 9 февраля, российские оккупанты сбросили 7 управляемых авиабомб на Сумщину, в результате чего есть погибшие и раненые люди.

"Сегодня российские террористы в очередной раз совершили преступление против мирного населения Сумщины. В 13 часов 45 минут вражеские самолеты сбросили 7 управляемых авиационных бомб в Сумском районе. В результате попадания разрушены жилые дома, мастерская одной из агрофирм. По предварительной информации, 3 человека погибли, 4 ранены", - говорится в сообщении Сумской ОВА.

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