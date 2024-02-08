Десять дронов подразделениям противовоздушной обороны удалось уничтожить.

Сегодня ночью во время российской атаки юга вражеские дроны попали в инфраструктуру города. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"В результате ночной Дроновой атаки на Одессу есть повреждения гражданской инфраструктуры. К счастью, без погибших и пострадавших", - рассказал чиновник.

По его данным, ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление. Также зафиксировано повреждение здания учебного заведения-пробитая крыша, перекрытия, выбитые окна. Как уверяет Кипер, пожаров из-за попадания не зафиксировано.

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Все соответствующие службы работают. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

"Подразделения ПВО результативно отработали по подавляющему большинству вражеских целей", - подчеркнул начальник ОВА.

По данным Сил обороны юга Украины, более 5 часов продолжалась очередная ночная дроновая атака по югу Украины.

Враг направил БпЛА-камикадзе типа "Shahed-131/136" из акватории Черного моря и временно оккупированной Херсонщины на 3 региона. Десять дронов подразделениям противовоздушной обороны удалось уничтожить: 5 - в Одесской, 3 - в Николаевской, 2-в Винницкой области.

В Николаеве враг вновь попал по гражданской инфраструктуре. Повреждены жилые дома, промышленный объект и спортивно-оздоровительный комплекс. Возникший пожар оперативно ликвидирован специалистами ГСЧС. Информации о пострадавших не поступало.

В Винницкой области обломками сбитых БпЛА вызван пожар на одном из инфраструктурных объектов. Огонь удалось локализовать. Пожарные завершают работы по ликвидации.

По данным Николаевской МВА, сейчас известно, что повреждения получили более 20 жилых домов - частные и многоэтажные, офисные помещения, частное предприятие. Есть разрушения на территории коммунального предприятия.

Атака дронами 8 февраля - подробности

Напомним, ночью российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину дронами. Беспилотники фиксировали в нескольких областях, среди которых-Одесская область. Жители Одессы сообщили, что слышат мощные взрывы. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер обратился к жителям с просьбой не покидать безопасные места до отбоя.

Военные сообщали, что российские БпЛА находятся в Винницкой области, с Черного моря заходили в Николаевскую область. Впоследствии в ряде областей был объявлен отбой воздушной тревоги, но тревога продолжалась в Хмельницкой, Винницкой, Николаевской и Херсонской областях.

Затем взрывы прогремели в Николаеве. Мэр города Александр Сенкевич сообщил о попадании, уже около 2:30 утра он рассказал сообщил о возгорании в частном секторе.

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