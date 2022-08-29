Россияне выпустили еще больше ракет, отметил глава ОВА.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявляет, что до Николаева долетели 12 ракет российских оккупантов.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Всего было 12 ракет, которые долетели до города. Выпущено было больше (уточняем)", - написал глава ОВА. Відео дня:

Массированній обстрел Николаева 29 августа: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 29 августа, городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе раздаются мощные взрывы. Мэр призвал жителей спуститься в укрытие.

Позже он сообщил, что в результате обстрела Николаева два человека погибли и пятеро получили ранения.

Ким со временем уточнил, что количество раненых в результате обстрела российскими оккупантами Николаева возросло до 11 человек.

Наступление ВСУ на юге

Как сообщал УНИАН, 29 августа ВСУ прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

Стало известно, что оккупанты принялись бежать: 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

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