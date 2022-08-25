Попало в частный сектор, предварительно – без жертв.

Ночью российские оккупанты нанесли удар по Николаеву ракетами типа С-300, попало в частный сектор.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram.

"Ночью, 25 августа, ориентировочно в 03: 30 Николаев снова подвергся обстрелам. По предварительной информации, враг нанес удар ракетами типа С-300. Известно о попадании в частный жилой сектор. Вследствие этого произошло возгорание частного дома. Также повреждения получили несколько домов. Предварительно – без жертв и пострадавших", – написал он.

По словам Кима, информация о последствиях разрушений уточняется.

Ранее сообщалось, 24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области.

Около полуночи президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил о 22 погибших, из них пять человек сгорели в автомобиле, а также погиб мальчик 11 лет, который находился в доме, куда попала российская ракета.

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