Людей просят оставаться в укрытиях.

Российские оккупанты обстреливают Николаев. В центральной части города раздаются мощные взрывы.

Об этом сообщают мэр города Александр Сенкевич и глава ОВА Виталий Ким.

Серия мощных взрывов начала раздаваться в Николаеве во время объявленной воздушной тревоги.

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"В городе раздаются мощные взрывы! Все немедленно в укрытие", - сообщил Сенкевич.

Со временем Ким уточнил, что оккупанты бьют по центру города. Тревога все еще раздается.

"Плотно обстреливают центр города. Есть еще выходы ракет. Не выходим из укрытий. Но все равно на душе радостно. Верим ВСУ", - сообщил Ким, напомнив о начале операции по возвращению Херсона.

Несколько минут назад глава ОВА уточнил, что россияне обстреливают жилые многоэтажки в центре Николаева. Уже есть информация о жертвах.

"Твари оккупанты обстреливают и жилые дома. Есть погибший прохожий и гражданские в домах. Оставайтесь в укрытиях... Все службы работают", - уточнил Ким.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 августа, в ОК "Пивдень" заявили, что враг отошел со своих позиций в Херсонской области.

"Группировка войск "Каховка" рапортует, что 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что прорвано первую линию обороны россиян в Херсонской области.

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