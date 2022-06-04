Соколова подчеркнула, что украинские воины "категорически против вмешательства политиков в стратегические решения для страны и жизни людей".

Народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая координирует действия командования в районе города Северодонецка Луганской области.

Такую информацию сообщила у себя в Facebook журналистка и блогер Янина Соколова.

По словам Соколовой, ей знакомые военные прислали фото и информацию.

"Депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая темным рыцарем от Офиса президента контролирует военные операции в Северодонецке. Дает указания командованию. Высказывает претензии, кто где и как должно быть, и в целом координирует действия военных как "человек сверху", - заявила Соколова.

Соколова подчеркнула, что украинские воины "категорически против вмешательства политиков в стратегические решения для страны и жизни людей".

"Какого черта политик влияет на дела не ее парафии, неясно. И почему Офис президента шлет туда эту даму, если есть годами проверенные, натренированные, профессиональные командиры - не понятно самим командирам. Но самое главное: кто будет нести ответственность за последствия указаний этой дамы на фронте", - подчеркнула Соколова.

"Владимир Зеленский, если Вы не в курсе, обратите внимание, пожалуйста. Доверие руководящего состава между собой, Генштаба и Минобороны, не нуждается в политиках-агентах. Тем более в стране, которая воюет, есть немало дел в комитете ВР, в который входит Безуглая. Военные сами справятся", - добавила журналистка.

Марьяне Безуглой 34 года. Имеет медицинское образование. До избрания в парламент работала в поликлинике. Она выступала за принятие закона, который бы позволял командирам расстреливать солдат за неподчинение. После громкого скандала эту инициативу отозвали.

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