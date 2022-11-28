В двух областных центрах слышали взрывы, сообщили в сети.

Поздно вечером в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

В частности, тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

В сети сообщили, что в Полтаве и Днепре слышали звуки взрывов.

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Напомним, вечером 28 ноября Генштаб Вооруженных сил Украины предупредил, что сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории нашей страны. В Генштабе добавили, что к нанесению ударов готовы вражеские корабли-носители крылатых ракет и авиационная группировка.