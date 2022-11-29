Оккупанты попали в частное предприятие.

В ночь на 29 ноября российские захватнические войска ударили по Днепру ракетами.

Оккупанты направили на ночной город несколько ракет, на месте удара начался пожар, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

"Россияне ударили по Днепру. Направили на ночной город несколько ракет. Попали в частное предприятие. Уничтожены производственные помещения. Загорелся пожар", - написал он.

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Глава областной военной администрации отметил, что сейчас на месте работают все службы. Детали удара выясняют.

Обстрелы Украины

Как сообщал УНИАН, вечером в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях звучала воздушная тревога. В социальных сетях сообщали о звуках взрывов в Полтаве и Днепре.

Последние месяцы Россия систематически наносит массированные удары по критической системе Украины. В Министерстве энергетики заявляли, что в последний раз страна пережила блэкаут.

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что оккупанты готовят новые удары по стране.

В последней сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось, что сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине Украины.

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