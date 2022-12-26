Во многих домах также отсутствует электроснабжение.

В Корабельном районе Херсона сложилась опасная ситуация для местных жителей. Из-за регулярных обстрелов со стороны российских оккупантов во многих домах отсутствуют электроснабжение, подача тепла и воды. А местами нет и газа.

Такой информацией поделился пресс-центр Херсонского городского совета в официальном Telegram-канале. В сообщении сказано: "Вследствие постоянных мощных обстрелов войсками РФ чрезвычайно угрожающая ситуация сложилась в Корабельном районе г. Херсон. Во многих домах отсутствует электро- и теплоснабжение, вода, в некоторых — газ. Особенно опасная ситуация с жизнеобеспечением наиболее уязвимой категории жителей — маломобильной группы населения".

В горсовете сообщили, что волонтеры, несмотря на угрозу для жизни, начали доставку в район Нефтегавани буржуек и продуктов питания. А еще стало известно об очередной гибели в результате массированного субботнего обстрела Херсона. Соцработник районной рады умерла в реанимации от полученных повреждений.

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Бомбардировка центра Херсона: что известно

Рашисты нанесли череду ударов 24 декабря. По официальной информации от областной военной администрации, в результате террористической атаки погибли 16 человек, но теперь это число выросло до 17.

Ранения получили 68 человек, 18 из которых находятся в тяжелом состоянии, рассказал председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

В ВСУ прокомментировали причину обстрела. Оккупанты придерживаются методики боевых действий, которую начали 24 февраля. Они ненавидят всех, кто живет лучше.

Как заявил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский: "Это был сознательный террористический акт. Там не было рядом ни одной военной цели, ни одного объекта критической инфраструктуры, по которым так же они бьют. Это был исключительно удар по тем локациям, где они на 100% знали, что там есть скопление людей".

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