Наталья Гуменюк считает, что месть оккупантов к постоянным ударам не имеет отношения.

Российские обстрелы Херсона – не месть. Оккупанты терроризируют украинцев, потому что ненавидят всех, кто живет лучше.

"Я вообще не считаю, что каждый обстрел (оккупантов - УНИАН) является местью. Это развитие войны и военные действия, которые враг нам, скажем, "предложил" еще с 24 февраля с начала полномасштабного вторжения. Говорить, что они конкретно отомстили за попадания по пункту управления, они не настолько ценят своих, чтобы топить по нашим. Они просто ненавидят всех живущих лучше них", - заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что оккупанты лишь пытаются доказать своему "царю", что они якобы на что-то способны, это появление их бессилия, ведь они не могут сделать то, что от них требуют

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Ситуация в Херсоне - что известно

Российские оккупанты 24 декабря совершили бомбардировку Херсона, в результате чего погибли пять человек, а еще 50 получили ранения, из них 20 находятся в тяжелом состоянии.

Президент Владимир Зеленский назвал террором и убийством утренний обстрел Херсона. По данным МВД, в результате ударов загорелись 66 легковых авто.

В свою очередь глава минобороны Алексей Резников заявил, что таких катастрофических последствий от ударов удастся избежать, если Украина получит больше артиллерии, средств контрбатарейной борьбы и боеприпасов.

По состоянию на 25 декабя известно, что оккупанты 71 раз обстреляли территорию Херсонщины. Они убили 16 человек, а еще 64 получили ранения разной степени тяжести. При этом из Херсона сообщают, что в городе снова слышны взрывы.

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