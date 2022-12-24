Число погибших составляет 10 человек.

В результате обстрела оккупантами Херсона, число раненых возросло до 68 человек.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

"По состоянию на сейчас известно о 68 пострадавших в результате сегодняшней атаки российских оккупантов на Херсонщину. В Херсоне российская армия убила 10 человек", - сообщил он.

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Глава ОВА призвал жителей Херсонской области эвакуироваться в более безопасные районы.

Напомним, ранее глава ОВА сообщил, что количество погибших в результате обстрела Херсона возросло до 10. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что у пострадавших проникающие ранения в живот, ранения головы различной степени, ранения глаз, ампутации нижних конечностей.

Обстрел Херсона 24 декабря

24 декабря утром россияне обстреляли центр Херсона. Изначально сообщалось, что ранения получили 35 человек, 8 погибли.

Позже советник мэра города Роман Головня рассказал, что ситуация в Херсоне после российского обстрела остается тяжелой. По его словам, обстрелу подверглись места массового скопления людей - рынок, супермаркет.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел Херсона в канун Рождества террором.

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