Вчерашний обстрел областного центра стал самым массовым за всю войну.

За прошедшие сутки российские оккупанты 71 раз обстреляли территорию Херсонщины. Они убили 16 человек, а еще 64 получили ранения разной степени тяжести. При этом из Херсона сообщают, что в городе снова слышны взрывы.

Как рассказал глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в официальном Telegram-канале, рашисты обстреливали регион из РСЗВ, артиллерии и минометов. Из 71 атаки 41 совершили на Херсон.

"За прошедшие сутки на Херсонщине российская армия убила 16 человек, среди них 3 работников ГСЧС, которые погибли во время проведения работ по разминированию территорий в Бериславском районе. Еще 64 человека получили ранения различной степени тяжести", — написал Янушевич.

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По словам главы ОВА, рашисты разрушили много гражданских зданий, включая частные и многоквартирные дома. Зафиксированы также повреждения промышленных строений и медицинских заведений.

Тем временем в херсонских Telegram-каналах сегодня утром сообщили о новых взрывах в городе. Людей попросили не выходить из укрытий без острой необходимости. Официальная информация об ударах пока не поступала.

Массированный террористический обстрел Херсона 24 декабря

Рашисты совершили бомбардировку центральной части города. Сначала было известно о 5 погибших и 20 раненых, однако число жителей с травмами быстро увеличилось до 50. Сообщалось, что из них 20 находятся в тяжелом состоянии. Но итоговая статистика оказалась еще более страшной.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрел: "Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения".

По данным МВД, в результате ударов в Херсоне загорелись 66 легковых автомобилей.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что таких катастрофических последствий от ударов удастся избежать, если Украина получит больше артиллерии, средств контрбатарейной борьбы и боеприпасов для поражения на дальней дистанции.

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