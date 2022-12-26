В Херсоне 18 человек до сих пор находятся в тяжелом состоянии после обстрела российскими захватчиками центра города, совершенного 24 декабря.
За жизнь каждого и каждой из раненых в эту минуту, не покладая рук, борются наши героические медработники, об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.
"24 декабря Россия нанесла террористический удар по центру Херсона. 64 херсонца получили ранения, сейчас в тяжелом состоянии остаются 18 человек...", - заявил Янушевич.
Он добавил, что страшно даже представить, сколько бы еще жизней унесли россияне, если бы не героизм украинских медиков.
Ситуация в Херсоне сейчас - что надо знать
Напомним, утром 24 декабря российские оккупанты совершили массированную атаку по центру Херсона. Ярослав Янушевич сообщил, что погибли 10 гражданских, а 68 - ранены.
Как сообщал УНИАН, в Херсонской области в этот день российские захватчики убили 16 мирных людей.
Позже стало известно, что противники в Херсоне 24 декабря обстреляли два медучреждения.