За жизнь раненых борются медики, отметил глава Херсонской ОВА.

В Херсоне 18 человек до сих пор находятся в тяжелом состоянии после обстрела российскими захватчиками центра города, совершенного 24 декабря.

За жизнь каждого и каждой из раненых в эту минуту, не покладая рук, борются наши героические медработники, об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

"24 декабря Россия нанесла террористический удар по центру Херсона. 64 херсонца получили ранения, сейчас в тяжелом состоянии остаются 18 человек...", - заявил Янушевич.

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Он добавил, что страшно даже представить, сколько бы еще жизней унесли россияне, если бы не героизм украинских медиков.

Ситуация в Херсоне сейчас - что надо знать

Напомним, утром 24 декабря российские оккупанты совершили массированную атаку по центру Херсона. Ярослав Янушевич сообщил, что погибли 10 гражданских, а 68 - ранены.

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области в этот день российские захватчики убили 16 мирных людей.

Позже стало известно, что противники в Херсоне 24 декабря обстреляли два медучреждения.

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