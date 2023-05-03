В течение нескольких недель в Евросоюзе не могли согласовать вопрос общих контрактов на закупку боеприпасов для Украины.

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER II) наконец согласовал механизм закупки боеприпасов и ракет для Вооруженных сил Украины на сумму 1 миллиард евро. Об этом говорится в сообщении шведского председательства в Совете ЕС в микроблоге Twitter.

"Послы ЕС одобрили решение о мерах по оказанию помощи в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных Сил Украины на сумму 1 миллиард евро с целью совместных закупок боеприпасов и ракет", - отмечается в сообщении.

В то же время, как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, Евросоюз предоставит Украине боеприпасов на 2 млрд евро.

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"Страны-члены ЕС уже сейчас пришлют боеприпасы со своих складов на 1 млрд евро. Еще 1 млрд евро Евросоюз выделяет на их совместные дальнейшие закупки для Украины", - отметил Шмыгаль.

По его словам, Европа увеличивает возможности производства боеприпасов, и для этого тоже будут мобилизованы 1 млрд евро.

Боеприпасы для Украины от Европейского Союза

8 марта 2023 года Европейский Союз увеличил на 2 миллиарда евро бюджет Европейского фонда мира, который финансирует поставки оружия Украине. Вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель пояснил, что речь идет о необходимости удовлетворения потребностей Украины в артиллерийских боеприпасах быстрыми темпами, наращивания производственных мощностей и уменьшения времени на производство боеприпасов в странах ЕС.

23 марта главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза подтвердили решение предоставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов в следующие 12 месяцев.

В то же время, как сообщило издание Politico со ссылкой на три источника, Франция и Польша столкнулись в споре после того, как постоянные представители стран-членов ЕС не смогли урегулировать спорный вопрос относительно того, кто должен получать совместные контракты ЕС на закупку боеприпасов для Украины – только местные фирмы или также конкуренты из других стран.

20 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование из-за неспособности стран-членов Евросоюза воплотить решение о совместной закупке боеприпасов для Украины.