Глава МИД подчеркнул, что цена бездействия измеряется человеческими жизнями для Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разочарован неспособностью стран-членов Европейского Союза воплотить решение о совместной закупке боеприпасов для Украины. Об этом глава МИД Украины сообщил в микроблоге Twitter.

"Неспособность Евросоюза внедрить собственное решение по совместным закупкам боеприпасов для Украины вызывает разочарование. Это испытание, имеет ли ЕС стратегическую автономию в принятии новых критических решений в области безопасности. Цена бездействия измеряется человеческими жизнями для Украины", - сообщил Кулеба.

Нехватка боеприпасов в ВСУ - что известно

23 марта главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза подтвердили решение предоставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов в следующие 12 месяцев.

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В то же время, как сообщило издание Politico со ссылкой на три источника, Франция и Польша столкнулись в споре после того, как постоянные представители стран-членов ЕС не смогли урегулировать спорный вопрос относительно того, кто должен получать совместные контракты ЕС на закупку боеприпасов для Украины – только местные фирмы или также конкуренты из других стран.

Украинские официальные лица неоднократно заявляли, что нехватка боеприпасов ограничивает продвижение страны на поле боя.

Как писал WP, украинские силы сейчас выпускают около 7700 снарядов в день. В то же время Россия, у которой тоже наблюдается дефицит боеприпасов, стреляет примерно втрое больше, чем Украина. В материале журналистов говорилось, что бойцам ВСУ приходится быть "более избирательными" к своим целям, например, целясь в технику, а не в пехоту.

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