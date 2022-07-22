По первому РФ нанесла 476 ракетных ударов.

Больше всего ракетных атак с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации претерпел город Изюм на Харьковщине.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

По его данным, по Изюму было зафиксировано 476 ракетных ударов российских захватчиков.

На втором месте по количеству ракетных атак находится почти уничтоженный россиянами Мариуполь, а на третьем - Николаев.

"Больше всего ракетных атак у нас было на город Изюм. Мы видим, что 476 ракетных ударов было по Изюму. Мариуполь находится на втором месте, дальше Николаев", - рассказал секретарь СНБО.

1 июля в Министерстве обороны Украины сообщали, что за 126 дней войны Николаев не обстреливали только 18 дней.

Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким недавно заявил, что город хотят закрыть на несколько дней, что обнаружить и задержать местных коллаборантов.

Между тем в Институте изучения войны считают, что Российская Федерация планирует аннексировать Харьковскую область.

По данным Bloomberg, Кремль спешит провести референдумы на оккупированных территориях, чтобы дать Путину основания включить их в состав РФ в сентябре этого года.

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