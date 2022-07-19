В городе будут разыскивать коллаборантов.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в городе выявлены коллаборанты. Для их поимки выработали необычный план.

Детали он раскрыл в эфире Ходорковский LIVE.

"Есть те, кто здесь давно, с какой-то идеей. Есть люди, которые отчаялись или не думают о последствиях, или решили заработать. Это единичные случаи, но каждый такой случай влечет за собой потенциальные жертвы, когда начинают следить за местами расположения военных, ПВО или чего-либо", - отметил Ким.

По его словам, Николаев будет закрыт на несколько дней на время проведения это операции.

"Мы хотим это пресечь на корню. У нас ещё планируются мероприятия по комендантскому часу, отработке. Город закроем на несколько дней, пойдем по домам и отработаем тех нехороших людей" - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, ранее Ким объявил "охоту" на корректировщиков огня. За выдачу информации о них можно получить $100. Он опубликовал инструкцию, как получить вознаграждение.

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