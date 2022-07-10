Оккупационные власти Харьковской области заявили, что Харьковская область является "неотъемлемой частью российской земли".

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину стало очевидно, что РФ планирует аннексировать Харьковскую область.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Российское оккупационное правительство в Харьковской области продемонстрировало населению новый флаг для оккупационного режима с изображением российского императорского двуглавого орла и символов из харьковского герба XVIII ст.

"Использование оккупационным правительством Харьковской области образов и риторики имперской России, четко указывают на аннексию… и это подкрепляет предварительную оценку ISW о том, что Кремль имеет более широкие территориальные цели, чем захват Донецкой и Луганской областей или даже удержание юга Украины", – отмечают аналитики.

Кроме того, как сообщают аналитики, поддерживаемые Россией оккупационные власти Харьковской области заявили, что Харьковская область является "неотъемлемой частью российской земли", указывая на то, что Кремль, вероятно, намерен аннексировать часть или всю Харьковскую область.

ISW отмечает, что 9 июля российские войска не получили подтвержденных территориальных достижений возле города Харькова, но продолжали попытки вероятных разрушительных атак, чтобы воспрепятствовать украинским контратакам.

Удары по Харьковщине:

Утром 9 июля оккупанты нанесли удар по одному из жилых районов Харькова. В результате вражеской атаки были ранены четыре человека.

Позже стало известно, что по центру Харькова российские захватчики выпустили баллистическую ракету "Искандер", в результате разрушениям подверглись два дома, среди пострадавших есть 12-летний ребенок.

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