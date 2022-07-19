Он написал пошаговую инструкцию по получению вознаграждения.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, как можно получить вознаграждение в $100 за передачу данных о корректировщиках огня по областному центру.

Инструкцию он опубликовал в своем Telegram-канале.

Сведения о корректировщиках необходимо отправить на электронный ящик - 100otkima@gmail.com. Чтобы получить вознаграждение, нужно указать:

контактные данные лица, сдающего оккупанту места нахождения украинских военных или корректирующего огонь врага (ФИО, номер мобильного телефона, адрес проживания, геолокация места нахождения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность);

подробное описание события, фото и видео доказательства или факты в электронном виде, указывающие на то, что человек помогает военным РФ;

ФИО заявителя, контактный номер телефона для дальнейшей связи и уточнения обстоятельств.

После проверки и подтверждения предоставленной информации, заявитель получит вознаграждение в размере $100.

Напомним, российские оккупанты не прекращают обстрелы Николаевщины как из высокоточных ракет, так и из дальней артиллерии.

Ранее СБУ задержала корректировщиков недавних вражеских обстрелов по Николаевщине. Установлено, что злоумышленниками оказались жители Николаевщины, они передавали собранную информацию своему куратору через отработанные каналы закрытой связи.

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