Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, как можно получить вознаграждение в $100 за передачу данных о корректировщиках огня по областному центру.
Инструкцию он опубликовал в своем Telegram-канале.
Сведения о корректировщиках необходимо отправить на электронный ящик - 100otkima@gmail.com. Чтобы получить вознаграждение, нужно указать:
- контактные данные лица, сдающего оккупанту места нахождения украинских военных или корректирующего огонь врага (ФИО, номер мобильного телефона, адрес проживания, геолокация места нахождения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность);
- подробное описание события, фото и видео доказательства или факты в электронном виде, указывающие на то, что человек помогает военным РФ;
- ФИО заявителя, контактный номер телефона для дальнейшей связи и уточнения обстоятельств.
После проверки и подтверждения предоставленной информации, заявитель получит вознаграждение в размере $100.
Напомним, российские оккупанты не прекращают обстрелы Николаевщины как из высокоточных ракет, так и из дальней артиллерии.
Ранее СБУ задержала корректировщиков недавних вражеских обстрелов по Николаевщине. Установлено, что злоумышленниками оказались жители Николаевщины, они передавали собранную информацию своему куратору через отработанные каналы закрытой связи.