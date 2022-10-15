Также сообщается, что в ходе стабилизационных мероприятий в деоккупированных населенных пунктах Херсонщины были обнаружены арсеналы оружия оккупационных войск.

За минувшие сутки авиация ВСУ нанесла 13 ударов по вражеским позициям на южном направлении. Украинским огнем был уничтожен российский склад с боеприпасами, а также 18 военнослужащих и 15 единиц бронетехники армии РФ.

Как говорится в ночном сводке ОК "Юг", также на деоккупированной территории были найдены значительные запасы брошенного россиянами боекомплекта, который будет использован в интересах Сил обороны Украины.

"Реактивными системами залпового огня "Град" и "Ураган" врагом под вечер выпущено с десяток снарядов по Марганцу и Доброй Надежде, что на Никопольщине в Днепропетровской области. Масштабы повреждений уточняются, предварительно люди не пострадали. Штурмовой и армейской авиацией было 6 раз атаковано направление Давыдова Брода", – говорится в сообщении.

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В ответ авиацией ВВС ВСУ было нанесено 13 ударов, в том числе по опорных пунктах, местах сосредоточения живой силы, вооружения и техники, в частности, по позициям противовоздушной обороны, по пунктам управления и хранения боезапаса.

"Подтвержденные потери противника составляют 18 рашистов, 2 самоходные гаубицы "Мста-С", 2 реактивные системы залпового огня "Град", 1 самоходная пушка калибра 203-мм "Пион", 4 единицы авто-бронетехники и 1 склад с боеприпасами в Бериславском районе. Повреждены еще 3 самоходные гаубицы "Мста-С", 1 "Град", 1 крупнокалиберную пушку "Гиацинт-Б", 1 танк и другую бронированную технику", – говорится в сводке.

Также сообщается, что в ходе стабилизационных мероприятий в деоккупированных населенных пунктах Херсонщины были обнаружены арсеналы оружия оккупационных войск.

"Более пол тысячи артиллерийских снарядов, боеприпасов к реактивным системам залпового огня "Град" и" Ураган", более ста противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин в ближайшее время будет направлено по их владельцам кратчайшим способом доставки", – отметили в командовании ОК "Юг".

ВСУ наступают на юге: последние новости

Как сообщила 13 октября начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, ВСУ продолжают оттеснять врага к правому берегу Днепра и держать контроль над переправами. Оккупанты тем временем пытаются наладить альтернативные переправы - возводят понтонные мосты.

По данным Оперативного командования "Юг", накануне удалось украинским бойцам уничтожить 36 рашистов, пять складов с боеприпасами и 14 ударов по вражеской системе ПВО.

ВСУ продолжают оттеснять врага до правого берега Днепра и держать контроль над переправами.

Западные СМИ прогнозируют освобождение Херсона уже на следующей неделе. Однако в Украине воздерживаются от громких заявлений, но делают недвусмысленные намеки, что очень скоро стоит ожидать хороших новостей.

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